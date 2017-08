Sekundarschul-Befürworter in Dülmen kündigen Aktionen vor Bürgerentscheid an

In Dülmen stimmen Sie in einem Bürgerentscheid am 1. Oktober darüber ab, ob die Hermann-Leeser-Realschule und die Kardinal-von-Galen-Hauptschule zu einer Sekundarschule verschmelzen sollen. Die Gegner einer Sekundarschule haben schon Plakate in der Stadt aufgehängt. In den kommenden Tagen wollen auch die Befürworter mit Plakaten für ihre Sache werben. Dahinter stehen CDU, SPD, Grüne und Linke. Sie planen am Freitag und Samstag außerdem einen Infostand auf dem Wochenmarkt bzw. dem Viktormarkt. Die Befürworter sagen, eine Sekundarschule sei wichtig um den Dülmener Schulstandort für die Zukunft zu stärken. Die Gegner sind der Meinung das jetzige System funktioniere gut.