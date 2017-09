Sekundarschul-Wahlkampf in Dülmen geht in die heiße Phase

Es ist zwar noch zwei Wochen hin - und trotzdem! Das Thema "Sekundarschule" in Dülmen geistert heute morgen über vielen Frühstückstischen der Stadt. Die Kardninal-von-Galen-Hauptschule und die Hermann-Leeser-Realschule sollen sich zur Sekundarschule zusammenschließen - darüber stimmen Sie morgen in 2 Wochen ab. Die Initiative gegen die Sekundarschule macht heute auf dem Schulhof der Hermann-Leeser-Realschule Dülmenern nochmal klar, dass sie "Ja!" stimmen müssen, um eine Sekundarschule zu verhindern. "Nein", wenn sie für die Sekundarschule sind. Die Aktion der Gegner startet um 12 Uhr 30. Gleichzeitig bekommt die Initiative "Pro Sekundarschule" jetzt Hilfe im Wahlkampf. Die "Grüne Jugend" und die "JuSos", die Jugendorganisation der SPD wollen in den kommenden Tagen unter anderem mit einem Flashmob auf dem Marktplatz ein Zeichen für die Sekundarschule setzen.