Sekundarschulgegner in Dülmen haben benötigte Unterschriftenmenge für Bürgerbegehren fast zusammen

Die Gegner der geplanten Sekundarschule in Dülmen freuen sich. Sie haben fast alle Unterschriften für ein Bürgerbegehren zusammen. Das sind fast 2700. Eineinhalb Monate sammeln sie jetzt dafür. Anfang kommenden Monats (2.Juni) ist der letzte Unterschriftensammeltag. Noch am selben Nachmittag wollen die Gegner die Unterschriften der Stadt übergeben. Der Rat muss sich dann Anfang Juli mit der Sekundarschule befassen. Wenn er sich gegen das Bürgerbegehren entscheidet, kommt es zum Bürgerentscheid. Das heißt, dass alle Dülmener dann abstimmen dürfen, ob sie eine Sekundarschule wollen oder nicht. Die Stadt will mit der Sekundarschule den Schulstandort für die Zukunft aufstellen. In der Sekundarschule würden Hermann-Leeser-Realschule und Hauptschule zusammenfließen.

Auch Schüler protestieren gegen die Sekundarschule. Unter anderem haben Achtklässler die Befüchtung, dass sie auf einer Baustelle ihren Abschluss machen werden, wenn die Sekundarschule kommt. Vivien Nau aus der neunten Klasse der Realschule glaubt außerdem, dass vielen Menschen das Thema "Ganztag" noch nicht ganz klar sei. An vielen Gymnasien gebe es bereits Ganztagsunterricht. Sie glaubt, dass der Druck für viele Dülmener Schüler steigen würde, wenn sie auch an einer Sekundarschule von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Schule sein müssten.