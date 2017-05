Sendener Bürgerbus hat im August seine Jungfernfahrt

Bald ist der Kreis Coesfeld um einen weiteren Bürgerbus reicher! In Senden soll der rote Flitzer am letzten Sommerferientag auf die Straße gehen. Das steht ganz frisch fest. Der Bürgerbusverein informiert heute seine Mitglieder. Das ist ein große Überraschung! Der neue Bürgerbus nimmt damit früher Fahrt auf, als eigentlich gedacht. Das liegt daran, dass das Unternehmen Regionalverkehr Münsterland dem Verein übergangsweise einen Bürgerbus ausleiht. Ihn nutzt der Verein solange, bis der eigentliche Bus umgebaut und beklebt ist. Das dauert, grob geschätzt, bis zum späten Herbst. Der Verein gibt jetzt Gas, um die Premiere vorzubereiten. Anfang Juni müssen die künftigen Fahrer zum Gesundheitscheck und Experten machen sie fit für die Fahrt. Der Bürgerbus soll die Ortsteile miteinander verbinden. Er hält unter anderem am Rathaus, bei Ärzte und am Bahnhof in Bösensell. Der Bürgerbusverein geht jetzt in die Feinplanung. Im Sommer stellt er unter anderem die Haltestellen-Schilder auf.