Sendener Ortskern bekommt neues Pflaster

Städte und Gemeinden im Kreis hübschen ihre Ortskerne auf, um attraktiver für Besucher zu sein. In Senden hat sich die Politik jetzt auf die Pflastersteine geeinigt: Die Musterfläche am Brunnen hat viele Sendener überzeugt. Sie laufen künftig auf rot-blau-grauen Pflastersteinen. Ein Band aus dunklerem Beton soll ein Leitstreifen in den Ortskern sein. In diesen Tagen stellt die Gemeinde noch Musterleuchten auf. Teil des Ortskern-Konzepts ist ein angenehmes Licht. Mitte Mai legt die Politik sich auch dazu fest. Dann steht der Plan. Großer Wunsch der Gemeinde ist es, mit den Arbeiten nach den Sommerferien zu starten.