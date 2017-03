Sendener Schüler basteln Flüchtlingsfamilie als Mahnmal

Ein besonders Schulprojekt hat heute Menschen in Senden mit dem Thema Vertreibung konfrontiert. Ausgedacht haben es sich Schüler der Edith-Stein-Hauptschule. Sie haben lebensgroße Figuren mit Zeitungspapier überklebt, sie weiß angemalt und beschriftet. Zu lesen sind viele Wörter, die mit dem Thema Vertreibung zu tun haben. Krieg, Hunger, Angst sind nur einige Beispiele. Sie stehen in verschiedenen Sprachen auf den Figuren. Diese sollen eine Flüchtlingsfamilie auf ihrem Weg nach Deutschland darstellen. Aufgestellt hatten sie die Schüler heute vor dem Rathaus - in der kommenden Woche wollen sie sie im Sendener Ortskern aufstellen.