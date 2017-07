Sendener Trainer Ismail Atalan vor ersten Zweitliga-Spiel

Es ist die Premiere heute für Ismail Atalan: Der Sendener ist neuer Trainer des VfL Bochum und steht gleich zum ersten Mal in einem Zweitliga-Pflichtspiel an der Seitenlinie. Gegner ist der FC St. Pauli aus Hamburg. Freunde und seine Familie aus Senden schauen heute zu! Dass seine Trainer-Karriere so schnell so steil bergauf gehen würde, damit hat Ismail Atalan nie gerechnet! Anpfiff des Zweitliga-Spiels Bochum gegen St. Pauli heute Abend ist um 20:30 Uhr!