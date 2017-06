Seppenrader Trainer verpasst Aufstieg in Dritte Liga

Das ist bitter für Fußballtrainer Marco Antwerpen aus Seppenrade. Mit seiner Mannschaft Viktoria Köln verpasst er hauchdünn den Aufstieg in die dritte Liga. Das Team gewinnt in Jena zwar 1 zu 0. Doch das reicht nicht. Denn Jena hatte das Hinspiel gewonnen und am Ende mehr Tore auf dem Zettel.