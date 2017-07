Sicherheit auf Stadtfest in Münster

Heute Morgen fahren Sie mit Krawatte und langer Anzughose ins Büro, heute Nachmittag dann aber wollen Sie in luftigen Klamotten ab nach draußen, das Wetter genießen. Für viele steht an diesem warmen Wochenende ein Besuch auf dem Stadtfest in Münster an. Damit Sie hier ohne Bedenken mit dabei sein können, hat die Stadt Münster die Sicherheit auf dem Stadtfest erhöht. Auf der Suche nach Taschenmessern, Silvesterböllern und gefährlichen Waffen schauen Sicherheitskräfte in jeden einzelnen Rucksack, den Sie mit auf das Konzertgelände auf dem Domplatz mitnehmen wollen. Rund um die Innenstadt herum stehen Ihnen außerdem große LKW im Weg. Diese LKW und die Kontrollen sollen Sie vor möglichen Terroranschlägen schützen. Zum neuen Sicherheitskonzept gehört aber auch, das Verletzungsrisiko zu senken: Spitze, scharfe Scherben von leeren Flaschen sorgten in den vergangenen Jahren auf dem Stadtfest immer wieder für schwere Verletzungen. Supermärkte in der Innenstadt verkaufen an diesem Wochenende deshalb überwiegend auf Dosensekt und Plastik-Flaschenbier.