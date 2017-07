Sicherheitsdienst der Stadt Dülmen sorgt für Ruhe

Gerade jetzt im Sommer sind viele Menschen im Kreis Coesfeld länger draußen. Einige Gruppen treffen sich gerne auf Schulhöfen, lärmen und stören Anwohner. Das soll in Dülmen ein Sicherheitsdienst verhindern. Er ist seit gut drei Monaten unterwegs und es laufe richtig gut mit ihm, zieht die Stadt Bilanz. In den vergangenen Wochen sind bei ihr keinerlei Beschwerden über Lärm und Randale aufgelaufen. Das Sicherheitsteam ist mehrmals in der Woche und am Wochenende auf verschiedenen Routen in der Innenstadt und an Schulen unterwegs. Ein paar Mal hat das Team laute Jugendliche auf Schulhöfen angetroffen. In einigen Fällen haben sich die Gruppen nach ein paar warnenden Worten aufgelöst, in anderen Fällen hat es aber auch Platzverweise gegeben. An öffentlichen Plätzen, wie dem Marktplatz, sieht das anders aus. Da hat das Sicherheitsteam dann auch schon mal die Polizei dazugerufen. Jetzt stehen wir kurz vor den Sommerferien. Die Stadt ist gespannt, ob der Sicherheitsdienst dann mehr zu tun bekommt. Der Sicherheitsdienst ist noch bis zu den Herbstferien in der Dülmener Innenstadt unterwegs. Dann zieht die Stadt ein große Bilanz und dann entscheidet sich, ob der Sicherheitsdienst dauerhaft erhalten bleibt.