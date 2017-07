Skateanlage in Olfen kommt an Friedhof

Und sie kommt doch an den Friedhof! Der Olfener Rat hat am Abend über den Standort der neuen Skateanlage entschieden. Der Standort passe am besten. Er sei gut erreichbar und viele Parkplätze seien vorhanden. Um Vandalen und Randalierer abzuhalten, plant die Stadt Kameras anzubringen, um den Platz zu überwachen. Außerdem soll der Sicherheitsdienst hier regelmäßig vorbeischauen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, die Anlage gemeinsam mit Jugendlichen konkret zu planen. Eine Initiative hatte knapp 900 Unterschriften gegen den Plan gesammelt. Eine Skateanlage neben einem Friedhof passe für sie nicht zusammen. Die Kirche hatte damit keine Probleme.