Skelett-Fund in Ascheberg

Bauarbeiter haben in Ascheberg einen grausigen Fund gemacht. Bei Glasfaser-Arbeiten in der Eschenbachstraße entdeckten sie am Abend ein menschliches Skelett. Die Polizei rückte an, um die Knochen zu bergen. Dazu musste sie kurzfristig den Strom abschalten. Die Eschenbachstraße und mehrere benachbarte Straßen waren betroffen. Heute geht es darum herauszufinden, um wen es sich bei dem Skelett handelt. Die Polizei weiß noch nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Der Friedhof liegt allerdings ganz in der Nähe. Es ist möglich, dass er damals größer war und daher die Skelettreste gefunden wurden. Die Polizei schließt aber ein Verbrechen ebenfalls nicht aus. Ihre Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.