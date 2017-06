Skulpturen-Projekt-Start in Münster - Kreis Coesfeld profitiert

Viele von Ihnen planen heute einen Abstecher nach Münster – sie wollen dabei sein, wenn die berühmten Skulptur-Projekte eröffnen. Es ist ein absolutes Highlight – das gibt es nur alle 10 Jahre und lockt Besucher aus aller Welt an. Die Stadt ist bis Oktober vollgepackt mit Skulpturen internationaler Künstler. Münster ist zwar der Hauptschauplatz der Skulptur-Projekte – doch das ganze strahlt in das gesamte Münsterland aus, davon geht Michael Kösters vom Münsterlandverein aus. Natürlich bekommt auch der Kreis Coesfeld etwas davon ab. Zum Beispiel seien volle Hotels in Havixbeck oder Ascheberg zu erwarten, denn in Münster selbst ist kaum noch was frei für Besucher.

Dabei schauen Besucher auch auf das, was Städte und Gemeinden zu bieten haben und entdeckten beispielsweise die Schlösserroute im Kreis Coesfeld. Die Skulptur-Projekte in Münster eröffnen offiziell heute Nachmittag um 17 Uhr im Westfälischen Landesmuseum am Dom.