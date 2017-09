So lief es für unsere Fußballteams im Kreis Coesfeld

Die DJK Coesfeld verliert in der Fussball Landesliga zuhause gegen den SC Münster 08 mit 1:3. Coesfeld hängt unten drin in der Tabelle. Das gilt auch für Vorwärts Lette in der A Kreisliga Coesfeld. Lette unterliegt gegen SuS Olfen mit 1:2. Olfen mischt oben mit.