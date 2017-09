Software-Sorgen bei Bundestagswahl im Kreis

Am Sonntag machen wir im Kreis Coesfeld unsere Kreuzchen bei der Bundestagswahl, heimlich in einer Wahlkabine. Wir vertrauen darauf, dass unsere Stimmen korrekt weitergegeben werden. Sorge macht allerdings im Moment das Wahlprogramm "PC-Wahl", das Städte und Gemeinden im Kreis verwenden. Es soll besonders anfällig für Hackerangriffe sein. Der Sprecher des Wahlausschusses beim Kreis Coesfeld, sagte auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage: Der Dienstleister teste die Software ständig und der Kreis halte regelmäßig Rücksprache mit ihm. Außerdem übermitteln die Städte und Gemeinden die Ergebnisse nicht nur über das Computerprogramm. Zusätzlich passiere das per Fax und am Telefon. Alle Ergebnisse werden abgeglichen. So ließen sich auch mögliche Übertragungsfehler ausmerzen.