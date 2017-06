Solar-Anlage in der Pius-Schule jetzt offiziell in Betrieb

Das Sommerwetter heute lässt die Zahlen auf der Solar-Strom-Anzeige im Coesfelder Pius-Gymnasium in die Höhe schießen. Die Schule hat die Anlage jetzt offiziell in Betrieb genommen. Den größten Teil des Sonnenstroms verbraucht die Schule selbst. Und den Unterricht bereichert die Anlage auch noch. In den naturwissenschaftlichen Fächern diskutieren Schüler, an dem Beispiel über alternative Energie - wo sie sinnvoll zum Einsatz kommt und wo es Schwächen gibt.