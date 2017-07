Sommerflaute bei Lieferservice Dülmener Händler

Viele von Ihnen kaufen regelmäßig im Internet ein und lassen sich die Waren nach Hause liefern. Das macht den Geschäften in den Ortskernen im Kreis Coesfeld das Leben schwer. Um dagegen zu halten, bieten Händler in Dülmen seit dem vergangenen Herbst einen kostenlosen Lieferdienst an. Im Moment stockt die Nachfrage allerdings. Das Lieferauto rückt deutlich seltener aus als zur Hochzeit im Weihnachtsgeschäft. Die Organisatoren erklären das unter anderem mit der Urlaubszeit jetzt im Sommer. Sie sind weiterhin überzeugt, dass das Angebot wichtig ist, um Kunden zu binden. Dülmener Geschäfte, die sich beteiligen erkennen Sie an Aufklebern im Schaufenster.