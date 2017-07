Sommerschluss-Verkauf gerät aus den Fugen

Beim Bummeln durch die Innenstädte heute sind die großen "SALE"-Schilder in den Schaufenstern kaum zu übersehen. In allen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld haben Händler mit dem Sommerschlussverkauf begonnen! Eigentlich beginnt der offiziell erst am kommenden Montag. Das juckt die meisten Händler aber längst nicht mehr! Früher gab es einen festen Termin. Zwei Wochen lang stürmten Kunden in die Geschäfte, um sich die stark reduzierten Artikel zu sichern. Mittlerweile hat jeder Händler seine eigene Sommerschluss-Verkaufphase. Und das schadet den kleinen Geschäften - sagt der Handelsverband für den Kreis Coesfeld. Denn sie haben nicht so viel Geld für Werbung übrig und können deshalb auf ihren Sommerschlussverkauf nicht aufmerksam machen. Bei einigen Unternehmen in Lüdinghausen, Coesfeld und Dülmen läuft der SSV schon seit Wochen - der Grund: Die Händler wollen unbedingt als erstes die günstigen Klamotten anbieten und damit die Konkurrenz ausstechen.