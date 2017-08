Sommertheater in Dülmen ohne Regen

Sommertheaterbesucher in Dülmen freuen sich über einen gelungenen Abend. Auch das Kulturteam der Stadt ist zufrieden. Pünktlich zum Start der Bühnenshow auf dem Marktplatz am Abend war es vorbei mit dem Regen. Die Bühnenbauer verlegten kurz vor der Show einen speziellen Tanzboden auf der Bühne und ab 21 Uhr verzauberten Pantomime aus der Ukraine ihr Publikum.

Am kommenden Dienstag Abend geht es weiter mit dem Sommertheater auf dem Marktplatz. Dann schwingt sich eine Artistengruppe in luftige Höhen.