Sorge um Brücke in Vinnum

Das nervt Sie auf dem Weg zur Arbeit: Brücken sind gesperrt, weil sie alt und kaputt sind. Die Rheinbrücke auf der A 40 bei Duisburg ist dicht, die Ahsener Lippebrücke kurz hinter Olfen ebenfalls und jetzt sorgen Sie sich im sozialen Netzwerk Facebook im Internet auch noch um die Brücke über den Kanal bei Vinnum. Radio Kiepenkerl-Hörer Jens zum Beispiel befürchtet, dass über die Brücke viel zu schwere Lastwagen fahren. Es kommt tatsächlich immer wieder vor. Die Polizei hat schon so einige LKW-Fahrer erwischt die dort eine Abkürzung genommen haben. 12 Tonnen sind erlaubt. Anwohner stellen immer wieder Verstöße fest und melden die der Polizei. Sie ist deshalb regelmäßig an der Olfener Landstraße, die führt ja über die Brücke. Die Stadt Olfen sieht das noch recht gelassen, wahrscheinlich auch deshalb, weil das Wasser- und Schifffahrtsamt in Rheine, das für die Brücke zuständig ist, entspannt bleibt. Ein Ingenieur überprüfe die Brücke alle drei Jahre auf ihre Standfestigkeit. Zuletzt sogar in diesem Jahr. Statikprobleme gebe es nicht.