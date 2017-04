Sorge vor wilden Treffpunkten auf aufgehübschtem Ludgerischulhof in Coesfeld

In der Sonne heute sieht der Ludgeri-Schulhof in Coesfeld gar nicht so schlimm aus. Schauen Sie genauer hin, ist der Schulhof trist und grau. Das will die Stadt ändern. Eltern und Nachbarn haben bei einem aktuellen Treffen über das Konzept geschaut. Die Stadt möchte ja Platz für mehr und abwechslungsreichen Sport schaffen. Die Nachbarn sehens kritisch: Auf dem Schulhof treffen sich jetzt schon Jugendliche außerhalb des Unterrichts. Das könnte durch den aufgehübschten Schulhof noch zunehmen. Die Stadt hat sich die Bedenken aufgeschrieben. Sie sollen in das Konzept einfließen. Die Politik berät darüber und sie soll auch über Lösungen gegen wilde Treffpunkte nachdenken. Der Rat entscheidet abschließend Ende Mai.