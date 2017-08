Sozialverband VdK kämpft für eine AOK-Sprechstunde in Dülmen

Um eine Sprechstunde oder zumindest einen Ansprechpartner der AOK-Krankenkasse in Dülmen bereitzustellen, hat der Sozialverband VDK 1300 Unterschriften gesammelt. Der Verband hat heute vorgestellt, wie es weitergeht. Vier Wochen lang lagen Listen bei Apotheken und in Arztpraxen aus. Die hohe Anzahl zeige, dass sich die Menschen Sorgen machen, sagte uns der Sozialverband. Er ist gerade dabei, einen Termin mit dem Krankenkassen-Vorstand zu suchen, um über Lösungen zu sprechen. Der VDK kritisiert zu weite Wege für ältere und behinderte Menschen in die Geschäftsstellen nach Coesfeld oder Lüdinghausen. Seit Januar hat Dülmen keine Beratungsstelle der AOK mehr. In einer ersten Stellungnahme sieht die Krankenkassen kaum Chancen für ein Angebot in Dülmen.