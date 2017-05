Sozialwahl steht an

Unterlagen zur Sozialwahl flattern uns in diesen Tagen ins Haus. Schmeißen Sie sie nicht sofort in die Tonne. Es geht um unser Geld. Sozialversicherungen leben von unseren Beiträgen. Es muss jemanden geben, der über diese Beiträge wacht und bestimmt, wohin das Geld fließt. Denjenigen bestimmen wir mit der Sozialwahl. Zur Wahl stellen sich unter anderem Krankenversicherungen, Gewerkschaften und freie Wählervereinigungen. Vertreter zu haben ist wichtig, sagt Wirtschaftswissenschaftler Alois Prinz von der Uni Münster zum Beispiel bei der Rente.

Außerdem haben die gewählten Vertreter bei der Sozialwahl einen gewissen Einfluss auf die Politik. Sie informieren die Politik darüber, was sich in der Gesellschaft wie entwickelt hat. Diese Infos würden sonst möglicherweise nicht politisch berücksichtigt.