Spannung vor Aufstiegsspielen bei Fußballern in Lette und Coesfeld

Für die Fußballer von Vorwärts Lette steht heute Nachmittag ein ganz wichtiges Spiel an. Lette kann in die A-Kreisliga aufsteigen. Gegner ist die zweite Mannschaft von Vorwärts Epe. Die Jungs von Vorwärts Lette sind hochmotiviert. Vor dem Spiel bespricht die Mannschaft noch letzte Taktikzüge und dann kann es auch schon losgehen. Fans wollen die Mannschaft am Spielfeldrand anfeuern. damit es klappt mit dem Aufstieg. Ein Bus bringt sie von Lette zum Stadion in Ahaus. Denn um 16 Uhr steigt in Ahaus das Aufstiegsspiel zur Fußball A-Kreisliga zwischen Vorwärts Epe 2 und Vorwärts Lette. Zeitgleich beginnt auch das Aufstiegsspiel der dritten Mannschaft der SG Coesfeld gegen FC Oeding 2. Der Gewinner spielt in der nächsten Saison in der Kreisliga B.