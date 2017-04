Spargel an Ostern - Spargelbauern befürchten Engpässe

Die Spargelsaison hat in diesem Jahr früh begonnen. Viele Menschen im Kreis Coesfeld nutzen das - Spargel an Ostern gibt es eben nicht immer! Aktuell schwächeln aber die Temperaturen und die Nachfrage ist groß. Spargelbauern befürchten deshalb Engpässe. Die Thermometer auf den Spargelfeldern zeigen aktuell nur noch knapp 10 Grad! Dadurch sinken auch die Erträge, sagt Spargelbauer Michael Tenkhoff aus Olfen. Um die höhere Nachfrage vor den Feiertagen bedienen zu können, prüfen die Arbeiter penibel, ob in den Böden auf den Feldern irgendwo noch reifer Spargel zu finden ist. Deshalb sind beim Hof Austerschulte in Dülmen-Daldrup diese Woche auch noch ein paar Erntehelfer aus Polen dazugekommen. Auf den Feldern des Hofes Grothues-Potthof in Senden haben die Arbeiter den Spargel vorsorglich wieder mit Folien abgedeckt. So bleibt der Spargel länger warm und kann weiter wachsen.