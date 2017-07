Nur noch Automat von Sparkasse und Volksbank in Vinnum

Mal eben den Mitarbeitern von Volksbank und Sparkasse in Vinnum einen schönen Tag wünschen, das ist ab heute nicht mehr möglich. Die Mitarbeiter sind weg. Was bleibt ist ein gemeinsamer Automat der Banken. An dem überweisen Sie Geld, heben welches ab oder zahlen Beträge ein.

Die Filialen haben sich nicht mehr gelohnt, sagen die Banken. Viele Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte mittlerweile im Internet und gehen nur noch selten in die Filialen. Eine persönliche Beratung, zum Beispiel zum Thema Altersvorsorge, ist dennoch vielen wichtig. Das läuft ab jetzt über die Geschäftsstellen in Olfen. Alternativ kommen die Bankmitarbeiter zu Ihnen nach Hause. Das ist besonders hilfreich für Menschen ohne Auto.