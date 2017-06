Spatenstich für neuen Platz am Kanal in Senden

Ein sehr beliebtes Ziel bei so tollem Wetter sind die Kanäle im Kreis Coesfeld. Am Dortmund-Ems-Kanal in Senden entsteht allerdings bald eine Baustelle. Heute gab es den ersten Spatenstich für einen neuen Platz am Kanal. Von dem neuen Platz aus sollen mehrere Terassen bis runter zum Kanal führen. Ein Betonsteg soll direkt am Wasser entlangführen und der alte Betriebsweg und die Lindenallee Richtung Schloss sollen aufgehübscht werden. Außerdem soll es an den Wegen künftig mehrere kleine Plätze mit Bänken geben, die direkt bis zum Wasser führen. Ab morgen können sich Firmen für diese Arbeiten bewerben. Baustart soll frühestens Ende kommenden Monats sein. Im Frühjahr soll alles fertig sein.