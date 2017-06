SPD-Bundesparteitag in Dortmund: 25 Menschen aus dem Kreis Coesfeld dabei

In einer halben Stunde berät die SPD über ihr Programm für die Bundestagswahl im September. 25 Parteimitglieder aus dem Kreis Coesfeld sind in Dortmund dabei. Sie sind gespannt auf die Rede des Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Vor ein paar Monaten hatte Martin Schulz für eine Begeisterungswelle gesorgt. Doch dann hat er sich zu sehr zurückgezogen. Das war ein Fehler der SPD, analysiert Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert. Aus dem Umfragetief käme sie jetzt nur wieder raus, wenn es einen Ruck von unten nach oben in der Partei gibt - also von den Mitgliedern und den Ortsvereinen ausgehend. In Umfragen liegen zur Zeit Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CDU/CSU deutlich vor der SPD.