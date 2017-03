SPD-Parteitag in Münster: Ulrich Hampel kandidiert für Listenplatz 19

Mit der Wahl im Saarland startet morgen das Superwahljahr - Höhepunkt ist die Bundestagswahl im Herbst. Dabei tritt für die SPD im Kreis Coesfeld erneut Ulrich Hampel an. Heute entscheidet sich, wie gut seine Chancen sind wieder in den Bundestag zu kommen. In Münster vergibt die SPD auf einem Landesparteitag die Listenplätze für die Bundestagswahl. Ulrich Hampel kandidiert für Platz 19. Damit sind seine Aussichten gut Bundestagsabgeordneter zu bleiben. Bislang hat die CDU den Wahlkreis bei uns immer gewonnen. Sie schickt Marc Henrichmann aus Havixbeck bei der Bundestagswahl ins Rennen.