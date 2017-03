SPD-Politiker aus dem Kreis Coesfeld stimmen für Martin Schulz als Kanzlerkandidat beim Sonderparteitag in Berlin

Das ist heute das Thema bei uns im Kreis Coesfeld! Viele Menschen schauen nach Berlin - denn dort will die SPD heute Martin Schulz zu ihrem neuen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten wählen. Beim großen SPD-Sonderparteitag in Berlin sollen heute die wichtigen Entscheidungen für die Bundestagswahl im September fallen. Die Partei wählt Martin Schulz zuerst als neuen Parteivorsitzenden - und anschließend als Kanzlerkandidaten. Aus dem Kreis Coesfeld fährt Carsten Rampe als Deligierter zu dem Parteitag - er stimmt für Schulz. Zudem ist Andre Stinka als Generelsekretär der NRW-SPD dabei. Und rund zehn Mitglieder der SPD im Kreis Coesfeld fahren als Gäste mit. Martin Schulz tritt nach seiner Wahl gegen Angela Merkel an, die selbst Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidatin ist.