SPD- und FDP-Politiker aus dem Kreis bereiten sich auf die Landtagswahl vor

In den Innenstädten im Kreis Coesfeld geben Ihnen Helfer in den kommenden Wochen, blaue, rote, gelbe oder grüne Kugelschreiber, Luftballons und USB-Sticks in die Hand! Dabei hoffen die Parteien, dass Sie bei der Landtagswahl in 7 Wochen ihr Kreuzchen jeweils ihnen geben! In Essen läuft seit einer halben Stunde der offizielle Landtags-Wahlkampf-Auftakt! Mit dabei sind der SPD-Generalsekretär André Stinka aus Dülmen und Deligierte, unter anderem aus Ascheberg, Lüdinghausen und Senden! Gleichzeitig sindFDP-Politiker aus dem Kreis Coesfeld sind heute in Hamm beim Landesparteitag dabei. Hier will die Partei die Eckdaten für die kommenden Wochen festlegen. Schafft die FDP bei der Wahl den Sprung über die 5-Prozent-Hürde, hat der Coesfelder Politiker Henning Höne seinen Sitz im Landtag so gut wie sicher!