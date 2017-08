Spendenaktion der Tierfreunde Lüdinghausen

Um Katzen und Hunde, die keiner mehr haben will, kümmern sich Tierfreunde im Kreis Coesfeld. Im Südkreis war lange ungewiss, ob Tiere eine neue Übergangsheimat finden. Jetzt ist klar, die Tierfreunde Lüdinghausen bauen ein neues Katzen- und Hundehaus in der Sendener Overbauerschaft – am ersten Obtober geht es los. Um den Plan bezahlen zu können, verkaufen die Tierfreunde um Maria Eichel ab heute symbolische bunte Bausteine mit Namen des Spenders. Am Ende entsteht daraus eine Tafel - auf der einen Seite steht "Katzenhaus" und auf der anderen "Hundehaus". So erinnern sich die Spender immer daran, dass sie mitgeholfen haben. Die Tierfreunde bereiten jetzt den Bauantrag vor und planen bis zum Jahresende schon einiges geschafft zu haben.

Alle Infos gibt's HIER.