Spendenlauf in Lüdinghausen soll Sternenkapelle ermöglichen

Es ist ein Wunsch, der schon bald in Erfüllung gehen könnte. Die letzte Lücke auf dem Baukonto soll heute ein Spendenlauf in Lüdinghausen füllen. Die Bewohner des Caritas-Wohnheims wünschen sich eine Sternenkapelle. Ihre Grundfläche soll an einen Stern als christliches Symbol erinnen. Außerdem soll in der neuen Kapelle ein mannshoher Metallstern aufgehängt werden. Die geplante Kapelle soll auf einer Obstwiesen zwischen dem Steverseitenweg und dem Wohnheim entstehen. Die Sternenkapelle soll den Bewohnern, Mitarbeitern aber auch allen Lüdinghausern ein Ort sein, um zur Ruhe zu kommen. Auslöser war der Tod eines Bewohners - Mitbewohner und Pfleger hatten einen Ruheort vermisst. Noch fehlen dafür etwas über 11.000 Euro. Der Spendenlauf soll diese Summe einbringen - los gehts heute Nachmittag um 14 Uhr.