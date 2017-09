Sperrung Kreuz A 43 / A 2

Das ärgert Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld, die in Richtung Ruhrgebiet fahren: Ab heute Abend 21.00 Uhr ist das Kreuz Recklinghausen gesperrt. Heißt für Sie, unterwegs auf der A43 Richtung Ruhrgebiet kommen Sie nicht mehr rüber auf die A2. Der Landesbetrieb Straßen sperrt das Kreuz in beide Richtungen. Jetzt geht's über Umleitungen ins Ruhrgebiet - die sind natürlich ausgeschildert. Wichtigste Info: Die A43 ist von der Sperrung Gott sei Dank nicht betroffen. Heißt: Unterwegs von Dülmen nach Dortmund, fahren Sie die bis zum nächsten Kreuz, nehmen dann die A42 Richtung Dortmund oder Sie fahren noch ein Kreuz weiter über die A40! Ganz einfach. In Richtung Oberhausen fahren Sie von der A43 schon am Kreuz Marl-Nord auf die A52 bis Gladbeck und von dort aus auf die A2! Zurück gehts dann genau so. Ist ärgerlich, gerade für die Berufspendler am Montag. Die gute Nachricht: am Feiertag, am Dienstagmorgen ist die Sperrung wieder aufgehoben. Bis dahin wird auf der Kreuzungsbrücke gearbeitet. D

en genauen Umleitungsplan lesen Sie HIER.