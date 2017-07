Spielgerät angezündet: Wipp-Esel an den Olfener Steverauen brennt schon wieder

Ausflügler in den Olfener Steverauen wundern sich: Wo ist der Wipp-Esel auf dem Rastplatz in der Nähe des Friedhofs geblieben? Wo sonst das Spielgerät stand, ist jetzt nur noch ein leerer Fleck. Unbekannte haben den Wipp-Esel abgefackelt. In der Nacht rückte die Feuerwehr aus, aber es war schon zu spät. Der Plastik-Esel war geschmolzen. Von dem Spielgerät war nur noch das Stahlgerüst übrig. Der Bauhof hat die Reste heute Vormittag abgebaut. Die Verletzungsgefahr durch die freiliegende Stahlfeder war zu groß. Ob es einen neuen Wipp-Esel gibt, ist noch nicht klar. Unbekannte haben das Spielgerät schon mehrfach abgefackelt. Mindestens schon zwei Mal hat die Stadt es erneuert. Jetzt überlegt sie in Ruhe, ob sie das ein weiteres Mal macht.