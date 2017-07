Spielplatz am Lübbesmeyerweg in Coesfeld gesäubert

Familien in Coesfeld können jetzt wieder bedenkenlos einen Ausflug zum Spielplatz am Lübbesmeyerweg unternehmen. Der Bauhof hat hier alles saubergemacht und ist jetzt wieder abgerückt. Viele Scherben und jede Menge Partymüll waren hier heute Morgen vielen Coesfeldern aufgefallen. Viele Radio Kiepenkerl-Hörer ärgerten sich darüber im sozialen Netzwerk Facebook. Die Stadt geht von einem wilden Treffen auf dem Spielplatz am Wochenende aus. Immer wieder gibt es solche Treffen, bei denen viel Müll zurückbleibt, sagt der Bauhof. Er kontrolliert die Spielplätze in der Stadt regelmäßig. Der Lübbeymeyerweg ist Ende Juli wieder Bestandteil des Ferienprogramms der Stadt. Hier bauen Kinder und Jugendliche in den Ferien ihre eigenen Traumhäuser aus Holz.