Spielplatz in Dülmen an der "Windhegge" bekommt neue Spielgeräte

Bei dem schönen Frühlingswetter sind Spielplätze im Kreis Coesfeld gut besucht. Noch mehr Spaß beim Spielen sollen künftig Kinder in Dülmen auf dem Spielplatz an der Straße Windhegge haben. Fast 30 Kinder und ihre Eltern haben sich jetzt mit der Stadt getroffen, um zu überlegen, was den Spielplatz schöner macht. Ganz viele Vorschläge sind bei dem Treffen zusammengekommen. Und sie haben sich auch schon geeinigt. Ein größeres Klettergerüst mit einer Rutsche soll es sein. Passend für kleinere und größere Kinder. Ein paar Turnstangen kommen auch noch hin. Wenn dann noch Platz und Geld da ist, gibt es etwas besonderes: Ein Trampolin im Boden. Kinder hoffen, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Die Stadt macht sich jetzt schnell daran, alles zu planen und die neuen Spielgeräte zu bestellen. Viel Zeit hat sie dafür nicht: In drei Monaten soll alles stehen, damit die Kinder ihre neuen Spielgeräte ausgiebig nutzen können.