Spielplatz in Hiddingsel "Am Wido"

Familien in Hiddingsel freuen sich schon auf den neuen Spielplatz im Wohngebiet "Am Wido". Der Zeitplan steht jetzt: Heute in einer Woche geht es los. Die Stadt bereitet die Fläche für die Spielgeräte vor. Der Hersteller produziert sie gerade noch. Die Stadt hofft, dass er sich beeilt. Möglichst bis zu den Sommerferien soll der Spielplatz fertig sein. Anwohner packen mit an. Sie bauen den Spielplatz-Zaun in ehrenamtlicher Arbeit.