Spielplatzlandschaft in Rorup im Wandel

In einigen Wohnsiedlungen im Kreis Coesfeld spielen kaum noch Kinder auf dem Spielplatz, in anderen umso mehr. Städte und Gemeinden bauen gut besuchte Plätze aus. In Rorup soll sich der Spielplatz „Reichenbergstraße“ in einen Abenteuerspielplatz verwandeln. Die Stadt hat sich am Abend mit Anwohnern und Familien getroffen. Ihnen ist wichtig, dass kleine Kinder hier gerne spielen, aber auch größere Kinder Möglichkeiten zum Austoben bekommen. Klettertürme und eine Kletterwand, ein Trampolin und ein schöner Sandkasten für die Kleinsten sind nur einige Beispiele. Planer der Stadt schauen heute über die Liste und prüfen was machbar ist. Daraus erarbeiten sie in den kommenden Wochen einen Entwurf. Die Dorfgemeinschaft hat einen gemeinnützigen Verein gewonnen, der die Hälfte der Kosten für den Spielplatz übernimmt. Die andere Hälfte steuert die Stadt bei. Die Zukunft des Spielplatzes Ludgerusplatz ist dagegen noch offen. Die Stadt will in schließen und eine Rasenfläche daraus machen. Anwohner finden das gar nicht gut. Sie wollen den Spielplatz behalten. Im Sommer berät die Politik.