Spielplatztreffen in Dülmen

Die Spielplätze im Kreis Coesfeld sind leergefegt. Kein Wunder - es wird immer früher dunkel, dazu ist es kühl und regnerisch. Städte und Gemeinden nutzen die herbstliche Zeit jetzt, um die Plätze zu überprüfen. Zum Beispiel in Dülmen. Die Stadt hat heute Anwohner zu zwei Spielplatz-Treffen kommende Woche Donnerstag eingeladen. Sie will mit ihnen darüber sprechen, ob sie die Plätze überhaupt weiter betreiben soll. Oder ob Anwohner mithelfen wollen, sie instand zu halten. Zuerst gehts auf den Spielplatz Eibenweg - hinterher noch zum Platz an der Lilienstraße.