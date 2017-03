Sponsorenlauf für Sternenkapelle in Lüdinghausen

Am Caritas-Wohnheim in Lüdinghausen soll eine Sternenkapelle auf einer Obstwiese zwischen dem Wohnheim und dem Steverseitenweg entstehen. Das ist ein schöner Plan, noch fehlen aber knapp 12 tausend Euro für den Bau. Jetzt steht fest: Ein Sponsorenlauf soll das Geld in die Kasse spülen. Schon am Samstag in einer Woche ist er am Wohnheim geplant. Sponsoren sind gesucht, die einen Beitrag pro Runde eines Läufers spenden. Insgesamt sind für den Bau der Kapelle 80 tausend Euro nötig und diese Aktion soll den letzten Tropfen des nötigen Geldes zusammenbringen. Ist das geschafft, geht es konkret daran, den Bau zu planen.