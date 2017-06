Sport bei Hitze - Deutsches Rotes Kreuz warnt

Die heißen Temperaturen locken heute Nachmittag viele Menschen an den Kanal in Senden, an den Halterner Badestrand oder ins Wellenfreibad nach Nottuln. Sie wollen sich abkühlen und entspannen - andere sind trotz der Hitze heute auf den Sportplätzen im Einsatz, nutzen die Freizeit zum joggen oder schnappen sich ihr Rennrad. Sport ist bei der Hitze allerdings keine gute Idee, warnt Michael Hofmann vom Deutschen Roten Kreuz im Kreis Coesfeld. Vermeiden Sie am besten Sport in der Nachmittagshitze, trinken Sie viel Wasser - und verlegen sie Joggen, Rad- oder Inliner-Fahren in die kühleren Abendstunden.