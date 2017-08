"Sport im Park" in Coesfeld geht in die Verlängerung

Es ist eine Premiere in Coesfeld und sie kommt sehr gut an. Viele Menschen finden die "Sport im Park"-Aktion einfach klasse. Jetzt haben die Veranstalter beschlossen, das Angebot zu verlängern! Erschöpft von einem langen Arbeitstag fahren gleich viele Menschen nach Hause Richtung Coesfeld. Viele ziehen sich dann aber direkt ihre Sportsachen an. Und ab geht es in den Stadtpark - heute zum Fitness-Boxen. Ohne sich vorher anmelden zu müssen und völlig kostenfrei. Ein Klasse-Angebot, finden viele Coesfelder. So können Sie nach einem anstrengenden Tag zufrieden ins Bett fallen. Teilweise waren bis zu 100 Teilnehmer bei den einzelnen Sport-Aktionen im Schlosspark dabei. Zum Fitness-Kampfsport, zum Tanken oder für Gymnasik. Eigentlich sollte die Reihe kommende Woche enden. Die Veranstalter verlängern die Aktion aber noch um zwei Wochen bis Ende August! Und für das kommende Jahr laufen auch schon die Pläne. Dann wollen sie für Coesfelder im Sommer wieder "Sport im Park" anbieten. Außerdem wollen die Veranstalter dieses Angebot künftig auch beispielsweise in Billerbeck, Nottuln oder Dülmen anbieten. Die Gespräche mit den Städten und Gemeinden laufen!