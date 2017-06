Sport im Park in Coesfeld

Sportvereine im Kreis Coesfeld müssen sich etwas einfallen lassen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Aktion "Sport im Park" in Coesfeld ist so eine Idee. Der Kreissportbund und Coesfelder Vereine haben sie am Abend vorgestellt. In zwei Wochen starten kostenlose Sportkurse im neu gestalteten Schlosspark. Es ist eine Premiere! Fitness und Tanzen gibt es, dazu Boule und Biathlon. Das Angebot soll möglichst viele Menschen ansprechen. Das Programm läuft bis Mitte August.