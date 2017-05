Sportergebnisse

Die Männer der ersten Handballmannschaft der DJK Coesfeld wachen heute mit einem guten Gefühl auf. Sie haben die ganze Nacht lang gefeiert, am Abend haben mit 35 zu 27 gegen die direkten Konkurrenten Neuenkirchen gewonnen. Damit steigen sie in die Landesliga auf.



Die Handballerinnen der ersten Mannschaft der DJK Coesfeld haben ebenfalls gewonnen - mit 32 zu 25 gegen Bielefeld-Jöllenbeck. Trotz des Sieges ist die Mannschaft wahrscheinlich aus der Oberliga abgestiegen. Nur wenn eine andere Mannschaft aus der Liga auf ihren Platz verzichtet, kann sie noch in der Oberliga bleiben.



Die Serie von Fußball Drittligist Preußen Münster ist gerissen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage gab es jetzt eine 0 zu 1 Niederlage beim SC Paderborn. Die Leistung der Preußen war mäßig. Am kommenden Samstag geht die Saison für die Preußen zu Ende: Mit einem Heimspiel gegen Regensburg.