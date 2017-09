Sporthalle in Osterwick am Donnerstag wieder frei

Bei diesem herbstlichen Wetter heute im Kreis Coesfeld sind wir lieber drinnen als draußen. Deshalb warten Sportler in Osterwick ganz besonders dringend darauf, dass ihre Sporthalle im Dorf wieder öffnet. Und heute gibt es die gute Nachricht: Am kommenden Donnerstag ist dort trainieren wieder möglich. Heute, so kurz vorm Wochenende erledigen Handwerker noch letzte Einzelheiten in der Halle. Sie bringen einen Prallschutz an die Wände an. Der schützt einerseits die Wände vor Bällen, die dagegen prallen und er schützt andererseits Spieler- und Besucher-Ohren vor Lärm bei Spielen. Dieser Prallschutz war früher ein schäbiger grüner Teppich, jetzt ist er ganz edel aus Holz. Arbeiter haben Fluchtwege und Notausgänge vergrößert und ausgebaut und auch sonstigen Brandschutz verbessert. Das ermöglicht es, künftig mehr Besucher in die Halle zu lassen. Denn Ziel der Gemeinde ist es, die Sporthalle auch für größere Veranstaltungen zu nutzen. Künftig dürfen bis zu 1000 Besucher hier rein, 200 mehr als früher. Seit den Sommerferien ist die Sporthalle wegen der Umbau-Arbeiten dicht.