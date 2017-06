Sportler aus dem Kreis fahren zum internationalen Turnfest

Sportler aus dem Kreis Coesfeld sind ab heute beim internationalen Turnfest in Berlin dabei. Hier treffen sich 70.000 Sportler aus aller Welt. Unter anderem sind die Tänzer des TV Dülmen nach Berlin gefahren. Sie gehören zu den drei besten Tanzformationen in NRW. Auch die Turnabteilung des Vereins nimmt an Wettkämpfen teil. Außerdem schicken die SG Coesfeld, Grün Weiß Nottuln und die DJK Coesfeld Sportler . Untergebracht sind die Sportler in Schulen. Statt Tischen und Stühlen füllen jetzt Matratzen und Sporttaschen die Klassenzimmer.