Sportverein Adler Buldern verpasst dem Vereinsheim neues Gesicht

Überall im Kreis Coesfeld steht gerade der Frühjahrsputz auf dem Programm: Der Sportverein Adler Buldern hat sich großes vorgenommen. Heute hat er seine Pläne vorgestellt. Das alte Vereinsheim aus den 1970er Jahren ist nicht mehr zeitgemäß und ein echter Energiefresser. Nach Ostern will der Verein Einzelheiten besprechen und Kosten durchrechnen. Zu Turnieren kommen viele Familien mit Kindern. Für sie will der Verein den Spielplatz am Rasenplatz auf Vordermann bringen. Spuren vergangener Jahre sind an Schaukel, Wippe und Sandkasten sichtbar. Und parallel sammelt der Verein weiter Spendengeld für den geplanten Kunstrasenplatz. 50 tausend Euro hat der Verein schon zusammen. Verschiedene Aktionen in diesem Jahr sollen noch mehr einbringen.