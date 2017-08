Sprayer in Dülmen und Lüdinghausen am Werk

Schmierer in Dülmen haben wieder "FUCK" an ein geparktes Auto in der Straße Lohwall in der Innenstadt gesprüht. Das hat vermutlich auch der Autofahrer gedacht, als er die Bescherung entdeckte. Erst zu Beginn der Woche gab es einen ähnlichen Sprayer-Fall, die Polizei prüft ob beides zusammenhängt. Auch in Lüdinghausen sucht sie Sprayer. An der Sendener Straße beschmierten die Unbekannten einen Anhänger, der in Höhe des Lärmschutzwalls abgestellt war. Einen weiteren Fall gibt es im Telgengarten - hier waren Unbekannte mit roter Farbe am Werk. Die Ermittler vergleichen die Spuren jetzt mit ihrer Sprayer-Datei, um den Unbekannten auf die Spur zu kommen.