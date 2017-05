Spur der Verwüstung: CoeBad öffnet nach Einbruch erst Donnerstag wieder

Die Einbruchsschäden im CoeBad in Coesfeld sind groß. Schwimmbad und Sauna können deshalb voraussichtlich erst am Donnerstag wieder öffnen. Das musste das Badteam jetzt schweren Herzens entscheiden. Die Einbrecher haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie suchten nach Geld und durchwühlten mehrere Räume. Dabei brachen sie mehrere Türen auf und als sie schließlich den Tresor entdeckten, flexten sie diesen auch noch auf. Die Täter entkamen mit einer geringen Menge Bargeld, der Sachschaden ist allerdings immens. Auch in das Dülmener Freizeitbad DÜB waren Unbekannte eingebrochen. Hier sind die Schäden allerdings nicht so massiv. Die Täter zerschlugen Deckenlampen, hebelten Schränke auf und durchwühlten sie. Das DÜB hat wie gewohnt geöffnet. Die Polizei ermittelt nach den beiden Einbrüchen. Sie prüft, ob sie zusammenhängen. Nach einem ersten Überblick sind die Täter aber unterschiedlich vorgegangen.